Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi
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Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Aydın'da turizm sezonu öncesi halkı zehirlemek için çalışmalara başlayan uyuşturucu tacirleri polis engeline takıldı.

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi
30.05.2020 20:19 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:22

Aydın'da turizm sezonu öncesi halkı zehirlemek için çalışmalara başlayan uyuşturucu tacirleri polis engeline takıldı. Başka bir ilden Aydın'a uyuşturucu sokmaya çalışan araca, hassas burunlu Çayra adlı narkotik köpeği geçit vermedi. Yarım kilo uyuşturucu madde ile yakalanan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın'a dışarıdan uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yolunda ihbar alınca çalışma başlattı. Uyuşturucu maddenin Aydın'a 09 ABL.. plakalı araç ile sokulacağını öğrenen Narkotik ekipleri dün gece DSİ Kavaşağı'nda tertibat alarak bahse konu aracı durdurdu. Hassas burun Çayra'nın da görev aldığı operasyonda aracın koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette yarım kilo metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen Ahmet Ö. ve Ferhat K. 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapmak suçundan tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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