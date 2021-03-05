Turizm Sezonu Açılıyor

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde yoğun talep gören paket turlar ile her yıl milyonlarca insan Türkiye'de ve Dünya'nın dört bir köşesinde tur programlarına katılıyor. Bu geziler arasında Karadeniz turları, Ege ve Akdeniz turları, Güneydoğu turları ve günübirlik turlar çok tercih ediliyor. Bir çok tur operatörü paket tur ve tatil programlarında 12 taksit avantajı sağlıyor. Taksit avantajlarının yanı sıra artık gezginlerimiz otel, tur aracı, rehberlik ve program kalitesine bakıyor.

İstanbul çıkışlı, İzmir çıkışlı ve Ankara çıkışlı turlar arasında en çok tercih edilen Karadeniz turu organizasyonlarıdır.

Karadeniz Turları

Genellikle haftalık tur olarak planlanan bu organizasyonlarda 3 gece 4 gün, 6 gece 7 gün gibi seçenekler de bulunuyor. Karadeniz turlarına bir ay boyunca çıksanız dahi sıkılmayacağınızdan eminiz. Bölgenin hırçın denizi, uçsuz bucaksız ormanları, muhteşem yaylaları ve eşsiz güzellikleri her gezeni bir daha çağırır. Daha önce bu turlara katılmayanların çok şey kaybettiğini söyleyebiliriz.

Karadeniz turu organizasyonlarında genellikle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Batum geziliyor. Bu destinasyonlar tur uzunluğuna göre de değişebiliyor. Bu sebeple turunuzu seçerken hangi bölgeleri gezeceğinizi iyi incelemenizde fayda var. Doğu Karadeniz gezilerinde Batum turu genellikle programa dahil olarak sunulur. Ayrıca Batum'a giriş için vize de gerekmiyor, yeni kimlik kartınız varsa problem yok.

Karadeniz turları her yıl olduğu gibi bu yılda oldukça heyecanlı. Yeşilin ve mavinin dans ettiği, yöresel lezzetlerin tadıldığı ve doğası ile içi içe huzur dolu bir ortam da olmak için Karadeniz turları bu yılda çok renkli. Kültürel ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Karadeniz hiç şüphesiz yayları ve tadına doyulmaz havası ile bilinir. Bunun yanında çayı, balı, tereyağı, muhlaması ve hamsisi gibi yöresel lezzetleri ile de ön plana çıkan Karadeniz turları, sizlere unutamayacağınız anılar bırakır. Türkiye'nin doğal güzelliklerinin barındığı Karadeniz'de gezerken bir tarafınızda deniz diğer tarafınızda ise doğası ile baş başa kalacağınız yolculuklar sizleri bekliyor. İster Batı Karadeniz, ister Orta Karadeniz, isterseniz de Doğu Karadeniz olmak üzere farklı rotalara organize edilen turlara katılabilirsiniz.

Gap Turları

Mezopotamya'nın bütün güzellikleri burada…

Güneydoğu Anadolu bölgesinin eşi benzeri olmayan coğrafyasını birlikte gezmeye ne dersiniz? Gaziantep'ten başlayıp Mardin'e kadar uzanan yolculukta tarihin sıfır noktasından geçip sizleri kadim topraklar ile buluşturuyoruz. Güneydoğu hiç şüphesiz yemekleri ile ünlüdür. Baklavasından, kebabına, ciğerinden, çiğ köftesine kadar birçok lezzetleri burada tadacaksınız. Güneydoğu Anadolu farklı kültürlerin, dinlerin ve dillerin bir arada yaşadığı kadim coğrafyadır. Kommagene krallığından Dünyanın bilinen en eski yerleşim merkezi Göbeklitepe ye kadar uzanan bir bölgede gezmek insanı adeta büyülüyor. Kültür turlarının en çok tercih edilen bölgesi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde keşfedilmek için sizleri bekliyor.

Günübirlik Turlar

Haftanın stresini atmak isteyenler için mini bir tatil tadında günübirlik turlar düzenleniyor. Bu organizasyonlar vakti olmayan, yoğun çalışan ve şehirlerin stresinden bir nebze de olsa uzaklaşmak isteyen herkesin kesinlikle katılması gereken turlardır. Günübirlik tur seçeneklerine ülkemizde en çok Ankara katılım sağlıyor. Ankara çıkışlı günübirlik turlar yaz döneminde genellikle Bolu, Amasra, Kapadokya, Sapanca ve Batı Karadeniz bölgesinde bulunan turistik bölgelere yapılıyor. Kış sezonunda ise Uludağ'dan Erciyes'e, Kartalkaya'dan Ilgaz'a kadar bir çok kayak turu sunuluyor. Aynı tur programlarını İstanbul çıkışlıda bulabilirsiniz.

Günübirlik turlar ile gezilecek çok yer var…

Her hafta sonu günübirlik turlar ile geziler bir başka keyifli oluyor. Yeni yerler keşfetmenin en ideali ve hızlısı günübirlik turlar olur. Bu turlarını en güzeli ise yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edinip yeni kısa sürede yeni yerleri daha çabuk görmenizi sağlar. Günübirlik turlar hem ekonomik hem cazip hem de hafta sonları evde olup sıkılanlar için cazip hale geliyor. Hem tarihi hem kültürü hem de yöresel lezzetleri hızlı bir şekilde keşfedip planınızı çok çabuk yapabilirsiniz. Günübirlik turlar ile gidilecek o kadar yer var ki rotanızı hemen hazırlayıp yola çıkabilirsiniz.

Bu yılın en gözde operatörü Tatil Küpü sizlere tüm bu seçenekleri en uygun fiyatlarla sunabilir.

www.tatilkupu.com