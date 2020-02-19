Turizm sektörünün temsilcileri İzmir'deki fuarda bir araya geldi

19.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:36

Bu yıl 5'incisi İzmir'de düzenlenen HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları Ağırlama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı, turizm sektörünün paydaşlarını bir araya getirdi.

Fuarİzmir'de düzenlenen açılış töreninde konuşan Dünya Turizm Örgütü Başkan Yardımcısı Gunter Ihlau, Türkiye'nin Almanya için büyük önem taşıdığını belirtti.

Türk turizminin gelişimini değerlendiren Ihlau, "Hiçbir ülke turizmde, son 20 yılda Türkiye gibi gelişmedi. Ülkeniz sahip olduğu tüm turizm değerleriyle eşi benzeri olmayan bir muhteşemlik barındırıyor. Alman turizm sektörü olarak İzmir ve çevresinin büyük bir geleceği olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır ise uluslararası rekabette öne çıkan tesislerin ve yeni projelerin devreye girmesiyle fuarın öneminin arttığını aktardı.

Bu yıl fuarda 15 bin ziyaretçiyi ağırlamak istediklerini belirten Çorabatır, "Dış pazarlardan gelen turist sayısı 2019 yılında yüzde 12,2 artışla 51 milyonu buldu. 2019 yılını başarıyla tamamladık. 2020'de çift haneli büyüme bekliyoruz. Türkiye'nin dış ticaret açığını tek başına kapatır hale gelen turizm sektörü diğer sektörlerle karşılaştırıldığında önemi çok büyük. Turizm gelirlerini artırmak için kişi başı geliri yüksek nitelikli fuarları misafir etmeliyiz." ifadelerinin kullandı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da fuarların sosyal kültürel hayata önemli katkılar sunan etkinlikler olduğunu vurguladı.

Türkiye'de fuar bilincinin ilk olarak İzmir'de oluştuğuna dikkati çeken Bağlıkaya, TÜRSAB olarak ülke ekonomisine katkıda bulunan fuarlarda birlikte olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

İzmir'e özel mobil uygulama

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, geçen yıl İzmir'e 1,3 milyon turistin geldiğini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İzmir'in tarihi mirasının dünyaya tanıtılması için kapsamlı olarak çalıştıklarını söyledi.

Dünya ölçeğinde bir turizm şehri olmak için odalarla birlikte ortak stratejiler belirlediklerini dile getiren Soyer, "11 farklı destinasyon türünün uzmanları ile birlikte envanter hazırlıyoruz. İzmir'deki turizm alanları mercek altına alındı. 2020 ortasında çalışmalar bittiğinde kentimizde kültür, arkeoloji gibi tüm destinasyonlar belgelenecek. İzmir'e gelen turistler 'Visit İzmir' adlı yeni mobil uygulamayla kenti tanıyacak." diye koşutu.

Fuarİzmir C holünde düzenlenen ve kapılarını 22 Şubat'ta kapatacak fuarda, hotel, restoran ve kafelerde kullanılan ürünler de sergileniyor. Ev dışı tüketim ürünlerinin tanıtımının yapıldığı fuarda sektörün beklentilerinin konuşulacağı paneller de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA