Turizm Sektörünün İş Hacmini Artırmaya Gayret Gösterdik"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "TÜRSAB olarak, ülkemizin değerlerini her platformda tanıtmaya, ülkemize daha çok turist çekerek turizm sektörünün iş hacmini artırmaya gayret gösterdik." dedi.

Bağlıkaya, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen "Gaziantep-Kahramanmaraş-Kilis Seyahat Acenteleri Buluşması" etkinliğinde, dört bir yanı tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yerinin hayran kalınacak, farklı güzellikleri bulunan cennet gibi bir ülke olduğunu belirten Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Sahip olduğumuz bu zenginliğin içinde Gaziantep ise müstesna bir yere sahip. Hititler döneminden bu yana bir ticaret merkezi olan ve sayısız uygarlığa ev sahipliği yapan Gaziantep, bu ülkenin en önemli ve güzel kentlerinden biri konumunda. Tarihi, kültürü, kent yaşamının zenginliği ve gastronomisiyle sadece bölgenin değil, hem ülkemizin, hem de dünyanın gözde turizm merkezlerinden biri olan Gaziantep, birçok uygarlığın kültürel mirasını günümüze kadar korumayı başaran özel bir kent."

Başta Gaziantep olmak üzere kültürel değerlere sahip kentlerin turizm çalışmalarına katkı sunduklarını dile getiren Bağlıkaya, "TÜRSAB olarak, ülkemizin değerlerini her platformda tanıtmaya, ülkemize daha çok turist çekerek turizm sektörünün iş hacmini artırmaya gayret gösterdik. Fuarlarda yaptığımız tanıtım çalışmalarının yanında beş farklı ülkenin büyükelçisini Gaziantep'te ağırlayarak şehrin güzelliklerini ve değerlerini tanıtma olanağı sağladık. Ayrıca birlik olarak düzenlediğimiz info gezileri aracılığıyla üyelerimize de bu güzellikleri yerinde tanıtıyoruz." diye konuştu.

Programa, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü temsilcileri, seyahat acentelerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA