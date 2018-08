"Turizm sektörünün cari açığa katkısı 2018 yılında yüzde 40'ın üzerine çıkacak"

İSTANBUL - TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Geçen senenin rakamlarıyla bakarsak turizm sektörünün cari açığa katkısı yüzde 35 civarında, 2018 yılında da bu katkı yüzde 40'ın üzerine çıkacak. 40 milyon turist, 32 milyar dolar gelir hedefimiz var" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye üzerinde oynanmak istenen kur oyunundan, acentaların hac organizasyonlarına ve turizm sektöründeki son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Firuz Bağlıkaya, topyekün bir mücadele verildiğini ve kur oyunun farkına varılarak püskürtüldüğünü söyledi. Bağlıkaya, "Kur inşallah beklediğimiz seviyelere çok kısa sürede inecek. Sonuç itibariyle bir şeyler yapmaya çalışıldı. Fakat hem siyasilerin hem de sivil toplum kuruluşlarının topyekün olayın farkında olmasından dolayı bence şuan püskürtülmüş vaziyette. İnşallah tekrarlamaz ve kur normal seviyelerine bayram süresince inecektir diye düşünüyorum" dedi.

Turizm sektörünün cari açığın kapatılmasında başat rol oynadığına vurgu yapan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, sektörün bu sene cari açığa yüzde 40'ın üzerinde bir rakamla katkı sunacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen senenin rakamlarıyla bakarsak Turizm sektörünün cari açığa katkısı yüzde 35 civarında, 2018 yılında da bu katkı yüzde 40'ların üzerine çıkacak. 40 milyon turist, 32 milyar dolar gelir hedefimiz var. Gelir hedefi tutmaya yüz tuttukça yenileniyor. İlk başlarda 28 milyar dolar olarak başladık seneye, 35-36 milyon turist diyorduk fakat yavaş yavaş rakamlar artıkça gördük ki bu rakamların üstünde bir takım hedefler koymak gerekiyor ve hedef revizesiyle 40 milyon turist, 32 milyar dolar döviz girdisi hedefiyle devam ediyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa bunu tutturacağız. Cari açığa katkısı da ümit ediyorum yüzde 40'ların üstüne çıkacak."

Türkiye'nin hem turizm hem de huzur ve güven açısından güzel bir bayram geçireceğini kaydeden Firuz Bağlıkaya, "Şuanda her taraf dolu. Hem yurtdışı talebinin yüksek olması hem kısa süreli de olsa bir döviz dalgalanması iç turizmi biraz daha hareketlendirdi. Zaten tatil ayları dolayısıyla bütün kriterler tutuyor. Şuan dolu her taraf, hem turizm açısından hem de huzur ve güven açısından Türkiye güzel bir bayram geçiriyor. Ekonomide kurların geriye gelmesi çok ciddi bir moral kaynağı oldu dolayısıyla herkes güzel bir bayram geçirecek diye ümit ediyorum" diye konuştu.

Seyahat acentalarının Hac operasyonlarına kota dolayısıyla yüzde 40 civarında bir katkı sunduğunu söyleyen Başkan Bağlıkaya, "Hacı adaylarımızın gidişiyle ilgili biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın her ülkeye uyguladığı kota var. Bizim bu sene kotamız 80 bin civarında. Hac operasyonlarının yüzde 40'ı seyahat acenteleri tarafından yüzde 60'ı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılıyor. Şuana kadar bir aksilik yok. Hacı adaylarımız orada inşallah hac vazifelerini tamamlayıp ülkelerine dönecekler. Şuanda bir sıkıntı görünmüyor" açıklamasında bulundu.