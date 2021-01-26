Turizm sektörünün bankalara olan borcu 138 milyar TL'le çıktı

TBMM Başkanlığına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Budak, pandemiyle birlikte turizm sektörünün bankalara olan borçlarının 138 milyar liraya çıktığını, nakit sıkıntısı nedeniyle turizm yatırımcılarının otellerini satmaya başladığını söyledi.

Budak, önergede şu sorulara yer verdi: "Mart ayında vaka sayısının iki binli rakamlara düşeceği, nisan ayında ise sezonun başlayacağına dair öngörünüzün temelleri nelerdir? Turizm sezonunun açılışı ile ilgili açıklamalarınız öncesinde Sağlık Bakanlığı ve beraberinde Bilim Kurulu ile pandemi süreci ve özellikle aşılama takvimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundunuz mu? Bakanlığın ve Bilim Kurulu'nun bu konudaki görüşleri nelerdir? Sahibi olduğunuz seyahat acentenizin erken rezervasyonla satışa çıkmasının sezon açılışı açıklamanız üzerinde etkisi var mıdır? Covid-19 Şeffaflık Endeksine göre 100 ülke arasında 97'nci sırada bulunan Türkiye'nin turizm alanında güvenilir ülke konumuna gelebilmesi için hangi önlemler hayata geçirilecektir?"

Kaynak: Tourism Today