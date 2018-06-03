Turizm Sektörüne "Cansuyu"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, acentaların düşük faizli ve uzun ödeme vadeli Eximbank ve KGF kredilerinden yararlanmaları için bir süredir yürüttükleri çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Acentalarımız 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek" dedi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu üyeleri, TÜRSAB Adana BYK tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bölge acentaları ile bir araya geldi. İftara İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile Adana, Mersin ve Osmaniye'den çok sayıda acenta temsilcisi katıldı. İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, göreve gelmelerinin ardından geçen 3 aylık süreçte hayata geçirdikleri projeleri acentalar ile paylaştı. Seyahat acentalarının ülkeye 30 milyar dolar döviz girdisi sağladığını ifade eden Bağlıkaya, "Seyahat acentaları, büyük emek sarf ederek yurt dışından turist getiriyorlar. Sadece ilk dört ayda 4 milyona yakın İstanbul'a, 8 milyona yakın da Türkiye'ye turist getirdik" diye konuştu.

100 bin liralık teminatsız kredi

Acentaların düşük faizli ve uzun ödeme vadeli Eximbank ve KGF kredilerinden yararlanmaları için bir süredir yürüttükleri çalışmaları tamamladıklarını anlatan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Bu konuda yarın imzaları atacağız. Acentalarımız 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek. Üreten, büyüyen, çalışan acentalar olmadan güçlü bir turizm sektörü olamaz. Bu nedenle TÜRSAB'ın büyümesi için tüm arkadaşlarımla elimizi taşın altına koymuş durumdayız. En büyük destek ise sizlerden aldığımız güç."

Bağlıkaya, göreve gelmeden önce yeni acenta kurulmasını zorlaştıracakları yönündeki sözlerini yerine getirdiklerini, 3 ayda sadece 44 merkez ve 13 şube acenta kuruluşuna izin verdiklerini kaydederek, "Eskiden bunun 5 katı acenta kuruluyordu" dedi.

TÜRSAB Adana Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Murat Şirin ise, göreve geldikleri günden bu yana Adana ve Osmaniye'de Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri ile sinerji oluşturarak turizm destinasyonu olabilme yolunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Günübirlik ve bir veya 2 gece konaklamalı olacak şekilde tur programları hazırlayarak ülke genelindeki acentalara gönderdiklerini anlatan Şirin, yaptıkları denetimlerle de kaçak acentalık faaliyetlerine göz açtırmadıklarını bildirdi. - ADANA