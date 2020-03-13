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Ekonomi

Turizm sektöründeki 50 milyona yakın iş Kovid-19 riski altında

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı Gloria Guevara, konseyin verilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyahat ve turizm sektöründeki sert etkisini ortaya koyduğunu belirterek, sektörde küresel olarak 50 milyona yakın işin risk altında olduğunu bildirdi.

13.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:34
Turizm sektöründeki 50 milyona yakın iş Kovid-19 riski altında

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı Gloria Guevara, konseyin verilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyahat ve turizm sektöründeki sert etkisini ortaya koyduğunu belirterek, sektörde küresel olarak 50 milyona yakın işin risk altında olduğunu bildirdi.

WTTC'den yapılan yazılı açıklamada, küresel seyahatin bu yıl yüzde 25'lere kadar azalacağı kaydedildi.

Söz konusu azalmanın 3 aylık küresel seyahat kaybına eşit olduğu vurgulanan açıklamada, bunun sektördeki işlerde de yüzde 12 ila 14 arasında bir azalmaya yol açabileceğine işaret edildi.

"Sektör için önemli bir tehdit"

Açıklamada görüşlerine yer verilen WTTC Başkanı Gloria Guevara, "Konseyin verileri, Kovid-19 salgınının seyahat ve turizm sektöründeki sert etkilerini gösteriyor, küresel olarak sektörde 50 milyona yakın iş risk altında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Konsey ve küresel düzeyde özel sektörün ülkelere ve hükümetlere toparlanmaları için destek vermeye hazır olduğunu aktaran Guevara, sektörün bu zorluğu aşma gücüne sahip olduğunu ve Kovid-19'a ilişkin endişelerle mücadele için gerekli tüm önlemleri alarak daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacağını bildirdi.

Guevara, "Kovid-19 salgını, çalışanları ve seyahat etmeye devam etmek isteyenleriyle bir bütün olarak sektör için önemli bir tehdit oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün hızlı toparlanması için önlem çağrısı

Açıklamada, Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasının ardından sektörün hızlı bir şekilde toparlanmasına yönelik bir dizi önlemlerin alınması için çağrıda bulunuldu.

Konseyin söz konusu önlemleri uygulayacak hükümetlere destek sunacağı vurgulanan açıklamada, vize uygulamalarının basitleştirilerek ya da kaldırılarak seyahatlerin kolaylaştırılabileceği belirtildi.

Açıklamada, seyahatin önündeki engellerin kaldırılması tavsiye edilirken, turistlerin seyahat masrafını artıran vergilerin kaldırılması veya azaltılmasına yönelik mali politikaların kolaylaştırılması önerisi getirildi.

Özellikle virüsten olumsuz etkilenen şirketlerin işlerinin sürekliliğini desteklemek için teşvik edilmesi çağrısı yapılan açıklamada, turist kabul etmeye tekrar hazır olduklarında destinasyonların promosyon, pazarlama ve ürün geliştirmesi için bütçelerinin artırılması gerektiği ifade edildi.

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Kaynak: AA

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