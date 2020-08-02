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Turizm sektöründe "Rus pazarı" sevinci

Geçen yıl 5 milyon 582 bin 763 Rus misafirle tüm zamanların rekorunun kırıldığı Antalya'da turizmciler, Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların başlayacak olmasının sevincini yaşıyor.

Turizm sektöründe
02.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:46

Geçen yıl 5 milyon 582 bin 763 Rus misafirle tüm zamanların rekorunun kırıldığı Antalya'da turizmciler, Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların başlayacak olmasının sevincini yaşıyor.

AA muhabirinin, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 2015'te 2 milyon 838 bin 134, 2016'da 492 bin 349, 2017'de 3 milyon 796 bin 374 Rus turist Antalya'ya geldi.

Turizm kentini, 2018'de 4 milyon 803 bin 860, geçen yıl ise 5 milyon 582 bin 763 Rus misafir ziyaret etti. Kente geçen yıl gelen 15 milyon 644 bin 108 turistin yüzde 35'ini oluşturan Ruslar, en çok deniz, kum ve güneş tatilini tercih ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yoğun tedbirlerin alındığı tesislerde, Rusya'dan İstanbul ve Ankara'dan sonra Antalya'ya da 10 Ağustos'ta charter uçuşların başlaması bekleniyor.

İstanbul ve Ankara'ya gelen bazı Rusların tarifeli uçaklarla tatil için Antalya'ya geldiği belirtildi.

"Rusya kaynak pazarımız"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin iç pazarla başladığını, Ukrayna ve İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerden uçuşların başlamasıyla dış turizm hareketliliğinin de olduğunu söyledi.

Rusya'nın hem Türkiye hem Antalya için birinci kaynak pazar olduğunu vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Bizim için çok önemli bir pazar. Rusya'dan, İstanbul ve Ankara uçuşları başladı, 10 Ağustos itibarıyla da Antalya'ya charter uçuşları başlayacak. Bu mutlaka dış turizm anlamında özellikle Antalya bölgesinde bir hareket sağlayacak. Almanya'dan seyahat uyarısının kaldırılması noktasında beklentimiz vardı. Almanya ile başlayıp, diğer Avrupa ülkelerinde de bu uyarının kaldırılıp Avrupa bölgesinde bir turizm hareketliliğinin ağustosta başlamasını öngörüyoruz."

İşletmelerde Kovid-19 dolayısıyla tüm tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Yağcı, en önemli önceliklerinin, sağlıklı turizm hizmeti sunmak olduğunu belirtti.

"Rus misafirler, 'her şey dahil'i seviyor"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da Kurban Bayramı'nda iç pazardaki hareketliliğin, sektöre can suyu olduğunu dile getirdi.

Rusya pazarının önemine işaret eden Atmaca, "Antalya'ya, Rusya'dan uçuşların başlamasıyla sektörde hareketlilik yaşanacak. Ruslar, Antalya'da tatil yapmayı çok seviyor." dedi.

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay ise Rus misafirlerin en çok "her şey dahil" sistemini tercih ettiğini, dolayısıyla Antalya'ya yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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