Turizm Sektöründe Düğün Trendi Bodrum'da Devam Ediyor.

İlgi ve talebin artması ile yabancılar, uluslararası alanda?Türkiye'yi de?destinasyon haline getirdi.?

Lüks kategoriye hitap eden otel,?kolay ulaşımı, konumu, doğal güzellikleri, hizmet sektöründeki kalite anlayışı ile son zamanlarda dünyada yeni trend hâline gelen destinasyon düğünleri için tercih ediliyor.

Türk-Lübnan ortak organizasyonu ile hazırlıkları devam eden ihtişamlı düğün için 60'a yakın ülkeden gelecek üst düzey misafirin katılacağı ve?otelin tamamının kapatıldığı öğrenildi.

Lübnan jet-setini Bodrum'da buluşturacak düğün?LUX* Bodrum Resort&Recidences'ta bu ay sonu basına kapalı gerçekleşecek, ?4 gün 4 gece sürecek.

MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Murat Akdoğan ; "Düğün turizminin?Türkiye için önemi büyük.

Düğün için ABD, İsviçre, İngiltere ve Lübnan'dan gelen misafirlerimiz olacak.

Düğünün etkisi Avrupa'yı kapsayacak. Misafirler sadece otelde de olmayacaklar.?

Bodrum'da bir akşam yemeği düzenlenecek.? Düğünün maliyetinin 1.5-2 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor" dedi.