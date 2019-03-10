Turizm Sektöründe Cezaların Elektronik Ortamda Bildirilmesine İlişkin Tebliğ

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Turizmi Teşvik Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilen İdari Para Cezalarının Tebligatının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü kontrolörleri tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda ilgili kanun gereğince düzenlenen idari yaptırım tutanakları ile verilen idari para cezalarının elektronik ortamda muhataplarına tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ile elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabilecek.

Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, elektronik tebligat adresi alarak Elektronik Tebligat Sistemini kullanabilecek. Elektronik imzalı tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak.

Tebliği gereken evrak muhataplara Elektronik Tebligat Sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Tebligat Kanununda yer alan diğer tebligat hükümlerine göre de bildirilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden tebliğ edilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen belgeler için muhatabına ayrıca kağıt ortamında tebliğ yapılmayacak.

Kabahatler Kanunu kapsamında zamanaşımı süresi dolan veya dolmasına on günden az süre kalan belgeler için Elektronik Tebligat Sistemi kullanılmayacak.

Elektronik tebligat adresinin edinilmesi, elektronik tebligatın gönderilmesi ve muhatabına iletilmesi, Elektronik Tebligat Sisteminden çıkış, muhatabın sorumluluğu ve uygulamaya ilişkin diğer işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek.

Kaynak: AA