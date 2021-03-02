Turizm sektörü yeni sezonda da Kovid-19 tedbirleriyle misafirlerine "güven" verecek

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde alınan önlemlerle geçen yıl "güvenli tatilin" adresi olan Türkiye'de, sektör temsilcileri bu yıl daha fazla turistin ağırlanacağına inanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde alınan önlemlerle geçen yıl "güvenli tatilin" adresi olan Türkiye'de, sektör temsilcileri bu yıl daha fazla turistin ağırlanacağına inanıyor.

Deniz, kum ve güneş destinasyonun yanı sıra tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ile dünyanın dört bir köşesinden turist çeken Türkiye, Kovid-19 sürecinde de tatil için tercih edilen ülkeler arasında yer aldı.

Bu yıl da zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifika Programı ile yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan sektör temsilcileri, geçen yıla göre daha fazla turistin konuk edileceğini düşünüyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya ve turistik ilçeleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Muğla'da, yine "güvenli ve sağlıklı" tatil hizmeti sunulacak.

"Sezon için umutluyuz"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektörü olarak geçen yıl önemli bir sınav verildiğini söyledi.

Misafirlerin sorunsuz şekilde tatillerini yaptıklarını, memnun olarak ülkelerine döndüklerini aktaran Yağcı, bu kazanımların bu sezona pozitif yönde yansıyacağını bildirdi.

Turizm hareketinin bu yıl da Güvenli Turizm Sertifika Programı çerçevesinde devam edeceğini anlatan Yağcı, "Sezona hazırız. Misafirlerimizi aldığımız tedbirler çerçevesinde ağırlayacağız. Beklentimiz geçen yıl elde ettiğimiz rakamların üzerine çıkmak. Sezon için umutluyuz." dedi.

Alınan önlemlerin yanı sıra aşılama çalışmalarının da son derece önemli olduğuna dikkati çeken Yağcı, turizm hareketlerinin başlamasında da aşılamanın önemli rol üstleneceğini bildirdi.

Antalya'nın önemli bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Yağcı, "Dünyada tanınan marka bir kent. Dünyanın her yerinden turist çekiyoruz. Bu yıl da Rusya yine önemli pazarımız olacak. Bunun dışında Almanya ve Ukrayna da önemli pazarlarımız. Sektör olarak her pazarı önemsiyoruz. İç pazar da olmazsa olmazımız." diye konuştu.

Geçen yıl duyulan güven, bu yıl turist sayısına yansıyacak

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da geçen yılın salgına rağmen hızlı alınan önlemler ve kamu özel sektör iş birliğiyle başarılı geçtiğini ifade etti.

Turist sayısından çok turizm yapabilmeyi önemsediklerini belirten Atmaca, "Dünyada turizmin durma noktasına geldiği bir dönemde biz tesislerimizi açtık, emekçilerimizi çalıştırdık. Bu süreçte otelleri açabilmek bile büyük bir başarıdır. Bu yıl bunun meyvelerini yiyeceğimizi düşünüyoruz. Daha iyi bir sezon bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'da yıl başından itibaren otellerin Güvenli Turizm Sertifikasını alabilmek için kriterlerini yerine getirip başvuruda bulunduğuna değinen Atmaca, büyük bir bölümünün de sertifikalarını aldığını kaydetti.

Atmaca, geçen sezonda olduğu gibi bu sezonda da güvenli, sağlıklı ve keyifli tatil hizmeti sunmak için tüm hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.

Rezervasyonlar başlıyor

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Muğla'nın en büyük pazarının İngiltere olduğunu söyledi.

İngiltere'de turizm sektörü temsilcileri ve tur operatörleriyle görüşme yaptıklarını aktaran Bülbüloğlu, "Hazirandan itibaren İngiliz misafirlerimizi kentimizde ağırlamaya başlayacağımızı düşünüyoruz. Rusya ve Ukrayna'dan da mayıs itibarıyla turist bekliyoruz. Ülkeler arası aşılama sürecinde iyi bir yol alır, her şey planlandığı gibi iyi giderse geçen senenin üstünde çok daha iyi bir sezon bekliyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl salgın nedeniyle bazı konaklama tesislerinin açılmadığına değinen Bülbüloğlu, bu yıl ise hemen hemen tüm otellerde sezona yönelik güvenli hizmet vermek için hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Heyecanla yeni sezon bekleniyor

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da sezonun mayıs gibi hareketlenmesini beklediklerini dile getirdi.

Aşılama çalışmalarının da sezona pozitif yansımaları olacağını aktaran Aslan, sektör çalışanlarının daha kısa süre içinde aşılanmasını talep ettiklerini bildirdi.

Bir otelin yönetim kurulu başkanı Recai Çakır ise geçen yıla göre turist sayısında iki kat artış beklediklerini belirterek, "Geçen yıl açılmayan birçok otel, bu yıl hazırlık yaptı. Herkes heyecanla sezonu bekliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer