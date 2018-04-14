Turizm Sektörü Şanlıurfa Ve Mardin İçin Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: "Türkiye, sahip olduğu potansiyelle dünya turizminin ilk 5 ülkesinden birisi olmaya adaydır. Türkiye turizmini parlayan bir yıldız haline getireceğiz."

Bakan Numan Kurtulmuş: "Almanya'dan bu yıl 5 milyonu, Rusya'dan ise 6 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi gelecek."

Bakan Numan Kurtulmuş: "Bu çalıştayın Şanlıurfa ve Mardin illerimiz için çok iyi sonuçlar doğuracağını ümit ediyorum. Bakanlığımız bütün birimleriyle emrinizdedir."

Türkiye turizmini parlayan bir yıldız haline getireceklerini ve Şanlıurfa ile Mardin illerini en çok ziyaret edilen turizm destinasyonları arasına sokacaklarını söyleyen Bakan Numan Kurtulmuş, "Almanya'dan bu yıl 5 milyonu, Rusya'dan ise 6 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi gelecek." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Güneydoğu'nun turizmde adeta gözbebeği olan Şanlıurfa ile Mardin illerini birer cazibe merkezi haline getirmek üzere sektörün temsilcileriyle birlikte düzenledikleri çalıştayda bir konuşma yaparak, çalıştayın iyi sonuçlar doğuracağını ve Bakanlık olarak da bu illerin hizmetinde olduklarını söyledi.

Şanlıurfa Nevali Otel'de gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye'nin sahip olduğu turizm potansiyeli ile dünya turizminin ilk 5 ülkesinden birisi olmaya aday olduğunu dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, bu yıl katıldıkları furlardan edindikleri izlenimlerin ise Almanya'dan 5 milyonu, Rusya'dan ise 6 milyonu aşkın yabancı ziyaretçinin geleceğini işaret ettiğini kaydetti.

Kültür ve turizm alanında Şanlıurfa'nın potansiyelini artırmak üzere el birliğiyle yapılabilecekleri bu çalıştayda değerlendireceklerini ifade eden Bakan Numan Kurtulmuş, bu illerin sahip olduğu devasa potansiyelleri harekete geçireceklerini ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm destinasyonlarından birisi haline getireceklerini sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz 2017 yılının 1-3 Kasım tarihleri arasında, Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır yapılmamış olan turizm şurasını düzenlediklerini hatırlatan Bakan Numan Kurtulmuş, "Sektörle, ilgili arkadaşımız komisyonlarda bir araya geldi ve Türkiye'nin turizminde yeni bir evreye geçilmesinin adımını attık. Bu da Türkiye'nin turizmi açısından yeni bir dönemdir. Artık Türkiye'de turizmi stratejik bir sektör olarak görmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Türkiye'nin 2017 yılında 32 milyon ziyaretçi ağırladığına da konuşmasında yer veren Bakan Numan Kurtulmuş, bu yılın rakamlarıyla en az 38 milyon ziyaretçinin geleceğini ümit ettiklerini, 2023 yılında ise 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Turizm sektörünü stratejik olarak kabul etmenin önemini anlatan Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Turizm sektörü son derece dinamik, son derece güçlü bir sektör, sürekli gelişen, rekabete çok açık ve rekabetten de çabuk etkilenen bir sektör. Dünya turizminin önemli ülkelerinden birisi olmak mecburiyetindeyiz."

Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Hatay ve Kilis mutfağının sadece lezzetli yemeklerden ibaret olmadığına da değinen Bakan Numan Kurtulmuş, buralarda etin ve diğer malzemelerin sanata dönüştürülmüş halinin görüldüğünü söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin sahip olduğu bu zenginliğe sahip çıkmak zorundayız. Türkiye'yi turistler bakımından dünyanın en cazip merkezlerinden birisi haline getirmek, Şanlıurfa ve Mardin illerimizi tarihin, medeniyetin, kültürün, mutfak kültürünün, müziğin herbirisinin bir arada olduğu, birlikte barış içinde yaşama kültürünün her taşına her sokağına nakşedildiği bu güzel kentlerimizi dünyanın en çok ziyaret edilen ve ilham alınan kentleri haline getirmek bizim sorumluluğumuzdur.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un açış konuşmasından sonra basına kapalı olarak soru cevap bölümüne geçildi ve turizm sektörünün paydaşlarıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, daha sonra Şanlıurfa Alibaba İlkokulunda Türkçe öğrenen Suriyeli mülteci öğrencilerli bir araya gelerek, bin adet hikâye seti dağıtım törenine katıldı.