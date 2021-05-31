Turizm sektörü pandemi döneminde 15 milyar lira kredi kullandı

Pandemi nedeniyle yaşanan süreçte turizm sektörünün yılın ilk çeyreğinde 15 milyar lira kredi kullandığı bildirildi.

Pandemi nedeniyle yaşanan süreçte turizm sektörünün yılın ilk çeyreğinde 15 milyar lira kredi kullandığı bildirildi.

Merkezi Antalya'da bulunan Turizmdatabank firması sahibi Erol Karabulut, pandemi nedeniyle turizmde sıkıntılar yaşanmasına rağmen sektörün 2021 yılı ilk çeyreğinde bankalardan toplam 15,6 milyar lira kullandığını bildirdi. Turizm sektörünün bankalardan kullandığı kredi miktarının da böylece 99,1 milyara ulaştığına dikkat çeken Karabulut, "Diğer yandan parasal yükümlülüklere karşılık, bankalardan garanti olmasını istenen ve gayri nakdi krediler olarak isimlendirilen kısım, son bir yılda 2,57 milyar TL artarak, 16,7 milyar TL'ye ulaştı" dedi.

Karabulut, turizm sektöründe takibe düşen kredi miktarında da 1,51 milyar TL azalarak 7 milyar TL'ye indiğine dikkat çekti. Turizmdatabank araştırmasına göre, toplam kredilerde 2019 yılında yüzde 38,5 payla lider olan İstanbul, 2021 yılında yüzde 33'e kadar geriledi. Antalya'nın payı ise yüzde 36,3'ten yüzde 41,6'ya yükseldi.

"Takibe düşen kredilerde paylar kaça düştü"

Turizm sektörünün vadesinde ödeyemediği ve bankalarca "donuk alacaklar" olarak adlandırılan kredilerin illere göre dağılımında İstanbul en büyük paya sahip idi. 2019'dan 2021'e İstanbul'un payı yüzde 46'dan yüzde 61'e çıktı. Antalya'nın payı ise yüzde 24'ten yüzde 12'ye geriledi.

"Takip oranları düştü"

Turizm sektöründe kredilerde takibe düşme oranı son bir yılda İstanbul'da yüzde 15'ten yüzde 10'a, Antalya'da yüzde 4'ten yüzde 1,5'e, Muğla'da yüzde 3,2'den yüzde 1,35'e ve İzmir'de de yüzde 10'dan yüzde 6,4'e geriledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı