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Çin Halk Cumhuriyeti, Cem Polatoğlu, Wuhan, Ekonomi

Turizm sektörü Kovid-19 sonrası köklü değişiklikler bekliyor

Turizm sektörü temsilcileri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında turistlerin tercihlerinde ve sektörün dinamiklerinde köklü bir değişim yaşanacağını öngörüyor.

08.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:18
Turizm sektörü Kovid-19 sonrası köklü değişiklikler bekliyor

Turizm sektörü temsilcileri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında turistlerin tercihlerinde ve sektörün dinamiklerinde köklü bir değişim yaşanacağını öngörüyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan Kovid-19, tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Sektörde salgın sonrasına ilişkin öngörüler de şekillenmeye başladı.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sonrası butik otellere ciddi talep olacağını söyledi.

Kitle turizminin popülaritesini yitireceğini belirten Polatoğlu, hijyen şartlarının öne çıktığı bir konseptin turizm sektörü için de kaçınılmaz hale geleceğini ifade etti.

Polatoğlu, "15 kişilik masalar artık olmayacaktır. En fazla 6 kişilik aile masaları olacaktır. Plajlara da artık istenildiği gibi girilip çıkalamayacak. Şezlonglar arası mesafe olacak. Plajlarda da sosyal mesafe uygulaması olacak. Bunların hepsi artı maliyet demek." diye konuştu.

Kruvaziyer turizminin de değişimden etkileneceğine işaret eden Polatoğlu, şöyle konuştu:

"Gemide kaçacak yeriniz yok. Bir yolcunun hasta olması sonucu bütün gemi çok kısa sürede hasta olabilir. Bu virüsün çözümü bulunsa dahi insanların içinde sürekli korku olacak. 2 senede bir yeni virüs çıkıyor. Artık insanlar biraz daha hijyenik yaşama zorunluluğu hissedecekler. Artık kalabalıklar halinde yapılan geziler, seyahateler bitti diye düşünüyorum."

"Butik oteller altın çağını yaşayacak"

Kongre turiziminin de süreçten ciddi ölçüde etkileneceğini dile getiren Polatoğlu, özellikle artan video konferans uygulamalarıyla kongre turizminin de rafa kalkacağını söyledi. Polatoğlu, bunun daha az maliyetli olacağı için de şirketlerce tercih edileceğini vurguladı.

Kovid-19 ile tüketici alışkanlıkların yeni bir boyut kazanacağını belirten Polatoğlu, "Bu salgınlar butik otellere talebi artıracak. Bu oteller altın çağını yaşayacak. İnsanlar artık parası olsa da büyük otelleri tercih etmeyecek." diye konuştu.

"Her şey dahil rafa kalkıyor"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de salgın sonrası en büyük değişimi turizm sektöründe beklediklerini söyledi.

Değişimin tahmin edilemeyecek boyutlara ulaşabileceğini belirten Demir, "Seyahatten konaklamaya kadar sektörde ciddi değişiklikler olacak. En önemlisi de otelcilik sektörü. Çoğunluğun ve yoğunluğun bulunduğu bir sektör. Virüsler de yoğun olan noktaları çok seviyor. Bizler, bakanlığa virüs sonrası tedbirleri şimdiden alalım diye taleplerimizi ilettik." dedi.

Büyük restoranların da bu değişimden etkileneceğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Öncelikle her şey dahil biraz rafa kalkacak ve ilgi görmeyecek. Ülkelerin her şey dahilden uzaklaşacağını düşünüyorum. Bunun biteceğinden eminiz. Çamaşırlar 30-40 derecede yıkanıyordu, 60'ın üzerine çıkacak. Temizlik personeli maske ve eldiven kullanacak. Yine servis ve mutfak personelinde maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale gelecektir."

Kaynak: AA

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