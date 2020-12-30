Turizm sektörü, gelecek yıla daha güçlü girmeyi hedefliyor
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Turizm sektörü, gelecek yıla daha güçlü girmeyi hedefliyor

30.12.2020 20:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:06
Turizm sektörü, gelecek yıla daha güçlü girmeyi hedefliyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, bu yıl zor bir sezon geçiren turizm sektörünün, edindiği deneyim ve tecrübeleri ile gelecek yıla daha güçlü gireceğini bildirdi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, bu yıl zor bir sezon geçiren turizm sektörünün, edindiği deneyim ve tecrübeleri ile gelecek yıla daha güçlü gireceğini bildirdi.

Yağcı, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2020 yılında dünyanın ve turizm sektörünün zorlu bir sınavdan geçtiğini, geçmeye de devam ettiğini belirtti.

Bu süreçte pek çok deneyimi birlikte yaşadıklarını ifade eden Yağcı, mesajında şunları kaydetti:

"Deneyimlediklerimizle önümüzdeki sürece daha güçlü bir şekilde gireceğiz. Birlikte güç birliği ile zorlukların aşılabileceğini, daha aza indirgenebileceğini gördük. Edindiğimiz bu olağanüstü tecrübelerle geleceğin daha aydınlık ve sağlıkla geçmesi için var gücümüzle çalışacağız. Yeni yılda birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenerek sektörümüzün yeni başarılara imza atacağı günler getirmesini diliyorum."

Yağcı, 2021 yılının dünya, insanlık ve turizm sektörü adına esenlik dolu geçmesini temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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