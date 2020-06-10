Turizm Sektörü eski günlerine teknolojiyi kullanarak dönecek
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Turizm Sektörü eski günlerine teknolojiyi kullanarak dönecek

COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan Turizm Sektöründe misafirlerin ve çalışanların sağlığı ve güvenliği termal kameralardan temassız geçiş sistemlerine en son teknolojilerle geliştirilmiş çözümlerle sağlanacak.

Turizm Sektörü eski günlerine teknolojiyi kullanarak dönecek
10.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:47

COVID-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de normalleşme sürecine girdi. Turizm dahil olmak üzere birçok sektörde işletmeler çeşitli kısıtlamalara tabi olarak yeniden kapılarını açmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm sektöründe hizmet veren konaklama ve diğer tesislerin uyması gereken bir genelge yayınladı. Bu genelge kapsamında konaklama tesislerinin temizlik, bakım, misafir kabulü ve personel ile ilgili tedbirler almaları, bir protokol hazırlayarak yapılacak çalışmaları değerlendirmeleri ve gerektiğinde güncellemeleri gerekiyor.

Ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan Turizm Sektörünün canlanarak yeniden eski günlerine dönmesi büyük önem taşıyor. Yurtdışı uçuşların başlaması ve sınır kapılarının açılmasıyla birlikte ülkeye yabancı turistler ülkeye gelmeye başlayacak. Benzer şekilde kısıtlamaların kaldırılmasıyla yerli turist sayısında da artış bekleniyor. Bu noktada misafir ve çalışanların sağlığı termal kameralar ve temassız geçiş kontrol sistemleri, sosyal mesafe ve yoğunluk ölçüm sistemleri ile korunacak.

Elektronik güvenlik ve iş zekası alanında yenilikçi teknolojilerle öne çıkan Sensormatic'in CEOsu İsmail Uzelli "Normal şartlarda güvenlik ve verimliliğe hizmet eden teknolojilerimizi akıllı yazılımlarla destekleyerek pandemi ile mücadelede etkin rol oynayan sistemlere dönüştürdük. Çünkü geldiğimiz noktada artık en önemli şey insan sağlığı ve iş sürdürülebilirliği. Bu bahsettiğim teknolojiler aslında sadece şu an Corona virüsün yayılmasını önlemek için değil, ileriki dönemde de influenza gibi pek çok bulaşıcı hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için kullanılabilir. Sonuçta çalışanların ve müşterilerin sağlığı her zaman kurumlar için önemli. dedi.

Kontroller misafir ve çalışanları rahatsız etmeden temassız teknolojiler kullanılarak yapılıyor

Tesis girişlerine yerleştirilen termal kameralar ile ateş ve maske ölçümü misafirleri rahatsız etmeden hızlı ve otomatik bir şekilde yapılabiliyor. Çözüm, belirlenen sınırların dışında bir vücut ısısı algıladığında ya da maskesiz geçiş durumunda sesli ya da ışıklı alarm verebiliyor.

COVID-19 salgınının etkilerinin azaltılmasında temassız parmak izi okuma ile yüz ve iris tanıma gibi biyometrik teknolojiler hijyen ve sağlık açısından ön plana çıkıyor. Çalışanlar ofislere, mutfaklara giriş çıkış yaparken temassız teknolojileri kullanabiliyorlar.

Hijyen sertifikasına uygun ateş ölçüm kayıtları tutulabiliyor

Yayınlanan genelgede, otellerin hijyen sertifikası alabilmek için çalışanların ateş ölçüm kayıtları tutması gerekiyor. Temassız teknolojilerle de entegre çalışan yazılım sayesinde, bu teknolojilerden akan veriler tek merkezden yönetilebiliyor. Çalışanların giriş-çıkış ve ateş derecesi kayıtları otomatik olarak tutulabiliyor, giriş-çıkış yaptıkları alanlar yetkilendirilebiliyor ve bordrolama için anlık veri sağlanıyor.

Kişiye özel oda kartı uygulaması ile temassız geçiş

Temassız ödemenin kullanımının arttığı ve kişilerin elden ele kart transferi yapmayı tercih etmediği bu dönemde oda kartı taşıma yerine temassız mobil geçiş kontrol çözümleri ön plana çıkıyor. Mobil çözüm ile otel misafiri rezervasyonunu yaptığı anda oda numarası akıllı telefonuna düşüyor. Telefon ya da saat gibi akıllı mobil cihaza kurulan basit bir uygulama üzerinden çalışan bu çözüm, doğrudan odaya çıkarak mobil cihaz ile oda kapısını açabilme imkanı sağlıyor.

Sağlıklı ortamlar için misafir yoğunluk kontrolü

Belirli bir alandaki insan sayısını kontrol altına almak için kullanılan 'Yoğunluk Ölçüm Çözümü' konaklama tesislerdeki restoran, aktivite merkezi, spor salonu, hamam ve sauna gibi noktaların girişine kurularak, ekran üzerinden anlık yoğunluk bilgisini ekrana getiriyor. Ekranda bekleme sürelerinin yanı sıra yoğunluk sınırının aşılması durumunda uyarı görülüyor. Bu şekilde işletmeler metrekareye göre belirlenen kişi sayısı sınırlarını kontrol edebiliyor ve ek personel ihtiyacını ortadan kalkıyor. Ayrıca, mobil uygulama kullanan turistik tesisler, bu verileri uygulamalarına entegre ederek bu bilgiyi misafirlere anlık bildirebiliyorlar.

Sosyal mesafe kuralına teknolojik çözüm

Sosyal mesafeyi korumak için beacon teknolojisi kullanan bileklikler de hem açık hem kapalı alanlarda kullanılabiliyor. Kısa mesafede haberleşerek çalışan bu bileklikler, sosyal mesafe sınırlarının altındaki durumlarda otomatik uyarı verebiliyor.

Misafirlerin gönül rahatlığı için şeffaf alanlar

Restoran, kafeterya veya mutfak gibi özel hijyen gerektiren alanların IP kameralardan alınan anlık görüntüsü bulut teknolojisi kullanarak canlı olarak otel misafiri ile paylaşılabiliyor. Görüntülere web sitesinden ya da özel bir uygulama üzerinden ulaşılabiliyor. Hijyen konusunda tedirginlik yaşayan otel misafirleri anlık izleyebildiği görüntüler sayesinde hijyen kurallarına uyulduğundan emin olarak gönül rahatlığı ile tatil yapıyorlar.

Kaynak: Bültenler

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