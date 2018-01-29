Turizm Profesyonelleri Emıtt'e Bir Araya Geldi

Trakyalı otel ve acenteler, Trakya Kalkınma Ajansı'nın fuar katılım desteğiyle TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen EMITT'e katıldı. 5'nci salonda iki ayrı stantta fuara katılan Trakyalı tur operatörleri ve oteller, yurt içi ve yurt dışından fuara katılan tur operatörleri, acenteler ve otellerle ikili iş görüşmeleri yaptı ve iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

EMITT Fuarı katılımıyla ilgili olarak açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin. "Son yıllarda ilerleme kaydeden ülke turizmi 50 milyon turist ve 50 milyar dolar hedefine doğru ilerliyor. Kimi zaman yol kazaları olsa da iç ve dış turizmde pazar oldukça büyüdü. Biz de Trakya olarak bu pazardan daha fazla pay almak amacındayız. Ajansımız üç yıldır profesyonelleri öne çıkaran bir konseptle EMITT'e katılıyor. Geçtiğimiz yıllarda iller standında tüm Trakya'yı temsil ediyorduk. Bu yıl da Trakya'da faaliyet gösteren tur operatörleri ve otellerle 5'nci salonda yer aldık. Bu yıl Edirne ili tek başına bir stantta tanıtım yapmak istedi, biz de bunu anlayışla karşıladık ve kendilerine ayrı bir stant ve yer tahsis ettik. Tekirdağ ve Kırklareli illeri bir arada tanıtım yaptı. Turizm işletme belgeli otellerimizi, Trakya'da faaliyet gösteren tüm tur operatörlerini ve acenteleri EMITT Fuarı'na davet ettik. Amacımız sektör temsilcilerinin iş bağlantıları kurmalarına uygun bir zemin oluşturmaktı. Davetimize yanıt veren 12 otel ve tur şirketiyle fuara katıldık. Fuarda firmalarımızın yaptı ikili iş görüşmelerinden güzel sonuçlar aldık ve fuarın bölgemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağladığına inanıyorum" dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı "Yerel Kalkınma ve Turizm" başlıklı oturuma konuk oldu

Fuar kapsamında turizm profesyonellerinin katıldığı konferans ve paneller gerçekleştirildi. Yerel Kalkınma ve Turizm Panelinde yerel yönetimler, STK'lar ve diğer yerel ve bölgesel birimlerin turizmin bir kalkınma aracı olarak kullanıldığı projelere, yerel kaynaklar aracılığıyla destek bulmaları konusunda bilgilendirildi. Trakya Kalkınma Ajansı yetkilisi paneldeki konuşmasında kurumun Trakya'da gerçekleştirdiği ve desteklediği alt yapı ve üst yapı projelerinden bahsetti. Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde uygulanan Eko-Turizm Projesi'ne Kırklareli Demirköy İlçesi Hamdibey Turizm Köyü Sivil Mimari ve Sokak Sağlıklaştırma, Hamdibey ve Sislioba Köyleri Ziyaretçi Merkezi Projesi, Dupnisa Mağarası ve Yakın Çevresindeki Köylerin Eko-turizme Kazandırılması projelerine de konuşmasında değindi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin Trakya standını ziyaret etti

Trakya Kalkınma Ajansı'nın organizasyonuyla hazırlanan Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne stantlarına katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Stantlarda yer alan firmalar yurt içi ve yurtdışından gelen sektör temsilcileriyle iş bağlantıları kurma fırsatı buldu. Fuarın ilk gününde İstanbul Valisi Vasip Şahin Trakya standına konuk oldu. Beraberindekilerle birlikte Tekirdağ ve Kırklareli standı ile Edirne standını ziyaret eden Vali Şahin, katılımcılar ile birlikte hatıra fotoğrafı verdi.

Ayrıca dört günlük fuar boyunca Tekirdağ Vali Yardımcısı Suat Yıldırım, Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt Trakya standını ziyaret etti. Konuklar ziyaret sırasında Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Altaş, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'ndan sektör ve sektörde yaşananlar hakkında bilgi aldı.

Fuara Trakya standında katılan otel ve acente temsilcileri Türkiye ve farklı ülkelerden otel ve acente temsilcileriyle faydalı görüşmeler yaptıklarını belirttiler ve organizasyon dolayısıyla Trakya Kalkınma Ajansı'na teşekkür ettiler. - TEKİRDAĞ