Turizm payı beyannameleri elektronik ortamda gönderilecek

02.11.2019 10:34

Konaklama tesisleri, seyahat acenteleri, hava yolu, havalimanı ve terminal işletmelerinin net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacak turizm payına ilişkin beyannameler, elektronik ortamda verilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının "Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun kapsamında alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Buna göre, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın, ilgili ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi gerçek veya tüzel kişiler, Turizm Payı beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek.

Tebliğde ilgili işletmelerin faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacak turizm payının oranlarına dair bilgilere de yer verildi.

Bu kapsamda, bileşik tesisler ile konaklama, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yeme-içme ve eğlence ve deniz turizmi tesisleri ile anılan belgeye sahip deniz turizmi araçlarından binde 7,5, seyahat acentelerinden (münferit uçak bileti satışları hariç), hava yolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde 7,5, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce işletilenler hariç olmak üzere, havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 turizm payı alınacak.

Bu oranlar; kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi bakanlıkça teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Kaynak: AA