Turizm otelcilik öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turizm otelcilik öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi

Turizm otelcilik öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi
AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencilerine Pozantı Belediyesi tarafından işletilen Belemedik Butik Otel'de uygulamalı eğitim verildi.

Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencilerine Pozantı Belediyesi tarafından işletilen Belemedik Butik Otel'de uygulamalı eğitim verildi.

Öğrenciler, 13 odalı Belemedik Butik Oteli gezerek hem öğretim görevlilerinden hem de otel personelinden geniş bilgi aldı.

Otelde öğrencilere uygulamalı eğitim de verildi.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, belediye olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını kaydetti.

AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title