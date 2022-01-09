Turizm otelcilik öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi

Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencilerine Pozantı Belediyesi tarafından işletilen Belemedik Butik Otel'de uygulamalı eğitim verildi.

Öğrenciler, 13 odalı Belemedik Butik Oteli gezerek hem öğretim görevlilerinden hem de otel personelinden geniş bilgi aldı.

Otelde öğrencilere uygulamalı eğitim de verildi.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, belediye olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını kaydetti.

AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri

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