Turizm Ormanı destek bekliyor: Hedef 100 bin ağaç!
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Turizm Ormanı destek bekliyor: Hedef 100 bin ağaç!

26.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:35
Turizm Ormanı destek bekliyor: Hedef 100 bin ağaç!

Hatay'da 2019 yılında yaşanan 79 yangın ile 72 hektar orman kül oldu. Türkiye'nin önde gelen 17 turizm sivil toplum kuruluşu el ele vererek Turizm Ormanı Projesi'ni hayata geçirdi. "100 bin ağaç" hedefiyle yola çıkan proje şimdi destek bekliyor.

Hatay'da 2019 yılında yaşanan 79 yangın ile 72 hektar orman kül oldu. Türkiye'nin önde gelen 17 turizm sivil toplum kuruluşu el ele vererek Turizm Ormanı Projesi'ni hayata geçirdi. "100 bin ağaç" hedefiyle yola çıkan proje şimdi destek bekliyor.

2019 yılında toplam 79 yangında 72 hektar ormanını kaybeden Hatay'da, 2020 yılının Ekim ayında ise 300 hektar orman kül oldu. Milyonlarca ağaç yok oldu, binlerce hayvan yaşamını yitirdi ve yaşam alanlarını kaybetti. Hatay'da yok olan ormanları geri getirmek mümkün olmasa da yeni bir orman yaratmak, geleceğe hep birlikte nefes olmak mümkün!

Bu bilinç ile Türkiye'nin önde gelen 17 turizm sivil toplum kuruluşu el ele vererek "Turizm Ormanı" Projesi'ni hayata geçirdi ve 2020 yılının Kasım ayında Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Hatay'da kül olup giden ormanları yeniden yeşillendirmek için hedef 2021 yılında 100 bin ağaç olarak belirlendi. Proje yürütücüleri ve ortakları, tüm Türkiye'ye ve doğaseverlere sesleniyor ve herkesin desteğini bekliyor.

Turizm Ormanı'na kısa mesaj yoluyla destek vermek için;

TURIZM ORMANI yazıp 2026'ya gönderebilirsiniz.

(Bir SMS bedeli 2 (iki) fidan olmak üzere 20 TL'dir)

Turizm Ormanı hesabına para transferi yoluyla destek vermek için;

OGEMVAK Turizm Orman Hesabı

Ziraat Bankası IBAN: TR 6500 0100 0799 3558 6221 5099

(1 (bir) fidan bedeli 10 TL'dir)

Turizm Ormanı'na kredi kartı ile çevrimiçi bağış yapmak için;

https://turizmormani.tuader.org/

Turizm Ormanı Projesi'nin ortakları: TÜRSAB, TÜROFED, TÜROB, TTYD, TUREB, TURYİD, SKAL, TUADER, POYD, TUROYD, THTC, TAŞPAKON, TAFED, TURDER, TUYED, I-MICE, İstanbul Doğa Sporları Kulübü.

Kaynak: Tourism Today

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