Turizm merkezlerinin dünyaca ünlü sahillerinde sessizlik hakim
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Turizm merkezlerinin dünyaca ünlü sahillerinde sessizlik hakim

02.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:01

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyükşehirlerden turizm merkezleri Antalya ve Muğla'nın dünyaca ünlü sahilleri boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyükşehirlerden turizm merkezleri Antalya ve Muğla'nın dünyaca ünlü sahilleri boş kaldı.

Turizmin başkenti Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Sarısu ve Lara Plajları'nda sessizlik hakim. Kentte normal zamanlarda yüzlerce insanın yürüyüş yaptığı Falez bandı da boş kaldı.

Kent merkezinde genellikle yoğun olan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar, Atatürk ve Kazım Özalp Caddeleri'nde kimsenin olmadığı görüldü.

Polis ekiplerinin kavşak ve caddelerde kontrol yaptığı kentte, kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar, sabahın erken saatlerinde çıkardıkları ekmekleri, araçlarla vatandaşların evlerine ulaştırdı.

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tarım üreticileri tarla ve seralarda çalıştı. Yaş sebze ve meyve halinde ise önceki günlere göre yoğunluğun az olduğu görüldü.

Muğla'da da sessizlik hakim

Muğla merkez ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça ve Ula'daki ünlü sahiller de en sakin günlerini yaşıyor.

Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yolları, Bodrum'da ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri sessizliğe büründü.

Fethiye'de ise Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yolları, Ölüdeniz'deki sahil ve plajların sakin olduğu gözlendi.

Akyaka Mahallesi'ndeki sahil ve plajlar da en sakin günlerini yaşıyor.

Turizm merkezlerinin dünyaca ünlü sahillerinde sessizlik hakim

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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