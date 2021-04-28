Turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris'te "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris'te "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı

Turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris'te 'tam kapanma' öncesi yoğunluk arttı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, turizm merkezi Bodrum'a gelmeye başladı.

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçe girişinde araçlarıyla yoğunluk oluşturuyor. Kara yolundaki trafik akışında yaşanan aksamalara polis ekiplerince müdahale ediliyor.

Trafikteki yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Bodrum şehirler arası otobüs terminalinde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Marmaris ilçesinde de yoğunluk arttı. Trafik ekipleri, ilçe girişlerinde denetimlerini sıkılaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu
İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu
Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti
Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti
Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu
Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Ebru Gündeş Serdar Ortaç
Spor Diego Mesut Özil Rıza Kayaalp Ali Tandoğan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris'te "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 14:26:41. #1.15#

title