Turizm merkezlerinden Ayvalık'ta "tam kapanma" sürecinde Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor
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Turizm merkezlerinden Ayvalık'ta "tam kapanma" sürecinde Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor

Turizm merkezlerinden Ayvalık'ta 'tam kapanma' sürecinde Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor
Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma öncesi yoğunluğun görüldüğü Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tedbirlere uyuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma öncesi yoğunluğun görüldüğü Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tedbirlere uyuluyor.

Tam kapanma süreci öncesinde çok sayıda tatilcinin giriş yaptığı ilçe, dün akşam saat 19.00 itibarıyla sessizliğe büründü.

Sabah saatlerinden itibaren polis, jandarma, zabıta ve bekçilerden oluşan ekipler denetimlerde bulundu.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan ekipler, araçlardaki kişilerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Kent sakinlerinden Mesut Pehlivan, gazetecilere, tedbirlerin uygulanmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Esnaf Özgür Mete ise tam kapanma öncesi ilçenin kalabalıklaştığını hatırlatarak, "Devletimiz ve belediyenin almış olduğu önlemlerden memnunum ancak yine de vatandaşlarımızın maske-mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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