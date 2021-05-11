Turizm merkezlerinde "tam kapanma" sessizliği sürüyor
Konyaaltı Sahili Sahil şeridindeki tenhalık Turistlerin denize girmesi Polis ekiplerinin denetim yapması Cumhuriyet Meydanı Boş cadde ve sokaklar Kaleiçi Yat Limanı ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde...
Konyaaltı Sahili
Sahil şeridindeki tenhalık
Turistlerin denize girmesi
Polis ekiplerinin denetim yapması
Cumhuriyet Meydanı
Boş cadde ve sokaklar
Kaleiçi Yat Limanı ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş