Turizm merkezlerinde "tam kapanma" sessizliği sürüyor
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Turizm merkezlerinde "tam kapanma" sessizliği sürüyor

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Konyaaltı Sahili Sahil şeridindeki tenhalık Turistlerin denize girmesi Polis ekiplerinin denetim yapması Cumhuriyet Meydanı Boş cadde ve sokaklar Kaleiçi Yat Limanı ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde...

Konyaaltı Sahili

Sahil şeridindeki tenhalık

Turistlerin denize girmesi

Polis ekiplerinin denetim yapması

Cumhuriyet Meydanı

Boş cadde ve sokaklar

Kaleiçi Yat Limanı ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

Turizm merkezlerinde 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Turizm merkezlerinde 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Turizm merkezlerinde 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Turizm merkezlerinde 'tam kapanma' sessizliği sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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