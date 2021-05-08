Turizm merkezlerinde "tam kapanma" sessizliği sürüyor
Antalya Cumhuriyet Meydanı Kaleiçi Yat Limanı Turistlerin gezinti yapması Konyaaltı Sahilinde yaşanan sakinlik ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.
Antalya Cumhuriyet Meydanı
Kaleiçi Yat Limanı
Turistlerin gezinti yapması
Konyaaltı Sahilinde yaşanan sakinlik ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş