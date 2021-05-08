Turizm merkezlerinde "tam kapanma" sessizliği sürüyor
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Turizm merkezlerinde "tam kapanma" sessizliği sürüyor

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Antalya Cumhuriyet Meydanı Kaleiçi Yat Limanı Turistlerin gezinti yapması Konyaaltı Sahilinde yaşanan sakinlik ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

Antalya Cumhuriyet Meydanı

Kaleiçi Yat Limanı

Turistlerin gezinti yapması

Konyaaltı Sahilinde yaşanan sakinlik ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

Turizm merkezlerinde 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Turizm merkezlerinde 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Turizm merkezlerinde 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Turizm merkezlerinde 'tam kapanma' sessizliği sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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