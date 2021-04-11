Turizm merkezlerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Turizm merkezlerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya Konyaaltı sahili Deniz kenarı Sahil yolu ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya'da sahil, meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Antalya Konyaaltı sahili

Deniz kenarı

Sahil yolu ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya'da sahil, meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Turizm merkezlerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Turizm merkezlerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Turizm merkezlerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Turizm merkezlerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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