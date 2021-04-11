Turizm merkezlerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Antalya Konyaaltı sahili Deniz kenarı Sahil yolu ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya'da sahil, meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Deniz kenarı
Sahil yolu ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya'da sahil, meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden