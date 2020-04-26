Turizm merkezlerinde sessizlik hakim (2)
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Turizm merkezlerinde sessizlik hakim (2)

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyükşehirlerden turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da meydan, sahil, cadde ve sokaklar sakin günler yaşıyor.

26.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:44
Turizm merkezlerinde sessizlik hakim (2)

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyükşehirlerden turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da meydan, sahil, cadde ve sokaklar sakin günler yaşıyor.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile normal zamanlarda halkın yoğunluk oluşturduğu Sarısu ve Lara plajları boş kaldı. Kent merkezindeki önceden kalabalık olan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde sessizlik hakim.

Polis ekiplerinin kavşaklarda tedbirler alarak kontroller yaptığı kentte, kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar, sabahın erken saatlerinde çıkardıkları ekmekleri, araçlarda vatandaşların evlerine ulaştırdı. Vefa Sosyal Destek Grupları da kendilerine ulaşanların ihtiyaçlarını karşılamak için yine seferber oldu.

Belediye ve polis ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmadı. Kedi ve köpekler için mama, özel kaplarda su bırakıldı, kuşlara yem verildi. Kentte çiftçiler, tarla ve seralarında bugün de üretime devam etti.

Muğla'nın sahilleri boş kaldı

Muğla merkez ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça ve Ula'da cadde, sokak, meydanların yanı sıra sahillerin de oldukça sakin olduğu gözlendi.

Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yolları, Bodrum'da ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahillerinin boş olduğu görüldü.

Fethiye'de ise Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim. Ölüdeniz'deki sahil ve plajlar havanın güneşli olmasına rağmen en sahin günlerini yaşıyor.

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi de unvanındaki gibi sessiz ve sakin günler geçiriyor.

Muhabir: Sinan Özmüş,Durmuş Genç

Turizm merkezlerinde sessizlik hakim (2)

Kaynak: AA

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