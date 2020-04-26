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Turizm merkezlerinde sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyükşehirlerden turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da meydan, sahil, cadde ve sokaklar sakin günler yaşıyor.

26.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:10
Turizm merkezlerinde sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyükşehirlerden turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da meydan, sahil, cadde ve sokaklar sakin günler yaşıyor.

Muğla'nın sahilleri boş kaldı

Muğla merkez ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça ve Ula'da cadde, sokak, meydanların yanı sıra sahillerin de oldukça sakin olduğu gözlendi.

Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yolları, Bodrum'da ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahillerinin boş olduğu görüldü.

Fethiye'de ise Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim. Ölüdeniz'deki sahil ve plajlar havanın güneşli olmasına rağmen en sahin günlerini yaşıyor.

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi de unvanındaki gibi sessiz ve sakin günler geçiriyor.

Muhabir: Sinan Özmüş,Durmuş Genç

Turizm merkezlerinde sessizlik hakim

Kaynak: AA

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