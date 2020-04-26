Turizm merkezlerinde sessizlik hakim
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Turizm merkezlerinde sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyükşehirlerden turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da meydan, sahil, cadde ve sokaklar sakin günler yaşıyor.

Turizm merkezlerinde sessizlik hakim
26.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:45

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyükşehirlerden turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da meydan, sahil, cadde ve sokaklar sakin günler yaşıyor.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile normal zamanlarda halkın yoğunluk oluşturduğu Sarısu ve Lara plajları boş kaldı. Kent merkezindeki önceden kalabalık olan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde sessizlik hakim.

Polis ekiplerinin kavşaklarda tedbirler alarak kontroller yaptığı kentte, kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar, sabahın erken saatlerinde çıkardıkları ekmekleri, araçlarda vatandaşların evlerine ulaştırdı. Vefa Sosyal Destek Grupları da kendilerine ulaşanların ihtiyaçlarını karşılamak için yine seferber oldu.

Belediye ve polis ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmadı. Kedi ve köpekler için mama, özel kaplarda su bırakıldı, kuşlara yem verildi. Kentte çiftçiler, tarla ve seralarında bugün de üretime devam etti.

Turizm merkezlerinde sessizlik hakim

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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