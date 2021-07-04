Turizm merkezlerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde sahillerde yoğunluk oluştu
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Turizm merkezlerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde sahillerde yoğunluk oluştu

Turizm merkezlerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde sahillerde yoğunluk oluştu
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk pazar gününde ünlü sahillerde yoğunluk yaşandı.

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk pazar gününde ünlü sahillerde yoğunluk yaşandı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "turizmin başkenti" Antalya'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 34 derece olarak ölçüldü.

Antalyalılar ve tatilciler kısıtlamasız ilk pazar gününde kentteki ünlü Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışan tatilciler, sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler ise kıyıdaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

Topçam ve Çaltıcak gibi denize yakın mesire alanlarında da uzun araç kuyrukları oluştu.

Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Datça'da da sahillerde yoğunluk dikkati çekti.

Fethiye'de hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 26 dereceyi buldu. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında vatandaşlar ve yabancı turistler, denizde yüzüp kumsalda güneşlendi.

Marmaris'te ise Belediye Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerinde tatilcilerden bazıları denizde yüzerken, bazıları da su sporları yaptı.

Gözde turizm merkezi Bodrum'da da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında tatilciler deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Turizm merkezlerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde sahillerde yoğunluk oluştu
Turizm merkezlerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde sahillerde yoğunluk oluştu
Turizm merkezlerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde sahillerde yoğunluk oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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