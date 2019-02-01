Turizm Merkezlerinde Güneşli Hava

- Çiçek bahçelerinden görüntüler

-Vatandaş Mustafa Yıldız konuşması

-Çiçek bahçesi

-Vatandaş Melih Kısaarslan Konuşması Antalya'da son haftalarda etkili olan sağanak, hortum ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı. Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü Antalya'da bugün hava sıcaklığı 18 dereceye ulaştı. Gazipaşa ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar çiçek bahçelerini gezdi.

Kaynak: AA