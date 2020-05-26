Turizm merkezlerinde bayramda sessizlik hakim
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Turizm merkezlerinde bayramda sessizlik hakim

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakim oldu.

26.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:50

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakim oldu.

Muğla

Muğla'nın, yaz ayları ve özellikle resmi tatillerde yoğunluğun yaşandığı Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde, meydanlar, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlar da boş kaldı.

Normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere önemli meydan ve alanlarda da sessizlik hakim bulunuyor.

Kentte, vatandaşlar bayramı evlerinde geçirirken, dışarıya çıkan görevliler de maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

Turizm merkezlerinde bayramda sessizlik hakim

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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