Turizm merkezlerinde bayramda sessizlik hakim Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakim oldu.

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakim oldu.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, önceki bayramlarda yüzlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara, Kaputaş ve Sarısu plajları sessizliğe büründü. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği yat limanı da bu yıl sessiz kaldı.

Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi ile Atatürk, Işıklar, Güllük, Eski Lara gibi caddelerde sadece sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan görevliler bulunuyor.

Kentte, polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

Öte yandan Kovid-19 tedbirlerinin alındığı Konyaaltı Sahili'nde uyarı levhalarının asıldığı, şezlong ve şemsiyelerin ise sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildiği görüldü.

Kaynak: AA