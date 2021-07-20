Turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk devam ediyor.

Turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk devam ediyor.

Yurt dışından gelen ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yerli turistler Konyaaltı Plajı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunan turistler, denizde serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler ise sahillerde yürümeyi, bisiklete binmeyi veya gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izole bir tatil geçirmek isteyen bazı turistler karavan ve çadırda kalıyor.

Muğla

Bodrum'un dünyaca ünlü Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleri ise yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler sıcak havada denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler de Kumbahçe iskelesinde demirli günlük gezi tekneleriyle mavi tura çıkıp, eşsiz koylarda denize girdi. Sıcaktan bunalan bazı tatilciler de sahildeki restoran ve kafelerde zaman geçirdi.

Fethiye'nin ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarını tercih eden tatilciler, yoğunluğa neden oldu. Sıcaktan bunalanların denize girdiği ilçede, adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler de güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam