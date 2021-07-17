Turizm merkezleri Muğla ve Antalya'da bayram tatili yoğunluğu
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Turizm merkezleri Muğla ve Antalya'da bayram tatili yoğunluğu

Turizm merkezleri Muğla ve Antalya'da bayram tatili yoğunluğu
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Turizm merkezleri Muğla ve Antalya'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Turizm merkezleri Muğla ve Antalya'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine gelenler, Milas-Bodrum kara yolu ile Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisinde trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Trafik polisleri ve jandarma ekipleri, bölgede tedbirlerini artırdı.

Bodrum sahillerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Fethiye'nin ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarını tercih eden tatilciler, yoğunluğa neden oluyor.

Kumburnu Plajı girişinde zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor. Ölüdeniz girişi Kıdrak Caddesi'nde uygulama yapan jandarma ekipleri, tatilcilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sıcaktan bunalanların denize girdiği ilçede, adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler de güneşlendi, denizin keyfini çıkardı. İlçenin giriş noktaları ile Datça kara yolunda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Çetibeli mevkisinde de tatil için gelen turistler uzun kuyruklar oluşturdu.

Ula ilçesinde bulunan "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde de trafikte yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 39 derece ölçüldüğü kentte, bazı tatilciler dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde mavi tura çıkarken, bazıları da rüzgar sörfü yapmayı ve kanoya binmeyi tercih etti.

Menteşe ilçesinde ise Muğla-Aydın ve Muğla-Denizli kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Antalya sahillerinde yoğunluk

Antalya'daki yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarına akın etti.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 61 olarak kaydedildiği kentte, tatilciler serinlemek için denize girdi.

Bazı tatilciler ise kıyıdaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Çok sayıda kişi ise serinlemek için park ve bahçeleri tercih etti.

Turizm merkezleri Muğla ve Antalya'da bayram tatili yoğunluğu
Turizm merkezleri Muğla ve Antalya'da bayram tatili yoğunluğu
Turizm merkezleri Muğla ve Antalya'da bayram tatili yoğunluğu
Turizm merkezleri Muğla ve Antalya'da bayram tatili yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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