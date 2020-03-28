Turizm merkezleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor
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Turizm merkezleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor

Antalya ve Muğla gibi turizm merkezlerinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil ve plajlar en sakin günlerini yaşıyor.

28.03.2020 19:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:37
Turizm merkezleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor

Antalya ve Muğla gibi turizm merkezlerinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil ve plajlar en sakin günlerini yaşıyor.

Ağırladığı turist sayısı açısından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da Kovid-19 kapsamında alınan önlemler uygulanmaya başladı. İçişleri Bakanlığınca alınan kararların ardından sahil bölgelerine giriş çıkışların yasaklandığı kentte, her yıl milyonlarca kişinin kullandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde görevliler dışında kimse kalmadı.

Konyaaltı varyantının girişi emniyet şeridiyle kapatıldı, sahil ve buraya çıkan yollarda polis ekipleri görevlendirildi. Sahile girmek isteyenler hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için evde kalmaları yönünde uyarıldı.

Polis telsizinden yapılan anonslarda da sahiller ve mesire alanları gibi vatandaşların toplu bulunacağı yerlere girişlerin yasaklandığı ve gerekli uyarıların yapılması istendi.

Motosikletiyle Konyaaltı varyantından sahile girmek isteyen bir kişi evine dönmesi konusunda uyarıldı.

Kentte, araç ve yaya trafiğinin de oldukça azaldığı dikkati çekti.

İhtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkanların büyük bir bölümünün maske ve eldiven kullandığı görüldü.

Muğla'da da yasaklara uyuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahillerinin boş olduğu gözlendi.

Özellikle hafta sonları oldukça kalabalık olan Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi'nin sakin olduğu, insanların alınan tedbirlere uyduğu görüldü. İlçede, polis ekipleri de sahil kenarında devriye görevi yaptı.

Marmaris'te de sahil, plaj ve piknik alanları yasağına uyulduğu görüldü. Atatürk Meydanı, Atatürk Caddesi yürüyüş yolları boş kaldı. Uzunyalı, İçmeler ve halk plajlarında kimsenin olmaması dikkati çekti.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerince meydan, piknik alanları ve sahillerde denetim yapıldı. Yat Limanı'na balık tutmak için gelen bir kişiye gerekli uyarıda bulunuldu.

Fethiye Kordon Boyu'ndaki yürüyüş ve bisiklet yollarına da sakinlik hakim oldu. Polis ekipleri bazı vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyarırken, polis araçlarından vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarı yapıldı.

Turizm merkezleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor

Kaynak: AA

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Turizm merkezleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor

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