Turizm merkezleri Antalya ve Muğla sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya ve Muğla'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya ve Muğla'da sessizlik hakim oldu.

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Kentin işlek caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı.

Sıcak havayı fırsat bilen, kısıtlamadan muaf turistler, Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, güneşlendi ve yürüyüş yaptı. Bazı turistler ise kısıtlama nedeniyle sokakları boşalan tarihi Kaleiçi bölgesini gezmeyi tercih etti.

Kentte, polis ekipleri devriye görevi yaparak, kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürdü.

Muğla

Muğla ve turistik ilçeleri Marmaris, Bordum, Fethiye ile Datça'da sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları ıssızlaştı.

Fethiye'de de meydanlar ile normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş