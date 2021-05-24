Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'nın sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

Antalya ve Muğla'da sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle hareketlilik oluştu.

Antalya ve Muğla'da sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle hareketlilik oluştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Lara plajlarına gelen vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 80'e ulaştı. Nemden etkilenen Antalyalılar, sahillerde güneşlendi, yürüyüş yaptı, bazıları da bisiklet sürdü.

Polis ekipleri, sahillerde sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kademeli normalleşmeyle birlikte özellikle bazı kamu kurumları ile alışveriş merkezlerinin önünde kuyruklar oluştu. Kent merkezindeki caddelerde trafik yoğunluğu gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri, il genelinde kontrollerini sürdürüyor.

Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Fethiye, Bodrum ile Datça'da plajlarda hareketlilik yaşanıyor.

Bodrum ilçesinin Paşatarlası, Kumbahçe Plajı ile marina caddesinde vatandaşlar ile turistler denize girip, güzel havanın keyfini çıkardı.

Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Çalış plajlarında da vatandaşlar ve turistler yoğunluk oluşturdu. Macera tutkunları Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyretme fırsatı buldu.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen vatandaşlar, denize girip güneşlendi.

Muğla genelinde kolluk kuvvetleri, denetimlerine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam