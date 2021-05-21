Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'nın sahillerinde hareketlilik sürüyor

Antalya ve Muğla sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "kademeli normalleşme" ile hareketlilik yaşanıyor.

Antalya ve Muğla sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "kademeli normalleşme" ile hareketlilik yaşanıyor.

Antalya'da erken saatlerden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu ile Falezler bölgesindeki plajlara gelen vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 23 derece kaydedildiği kentte, hafif rüzgara rağmen Antalyalılar kendini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.

Yabancı turistler de denize girip güneşlendi, sahilde kitap okudu. Bazı tatilciler de yürüyüş yapıp, bisiklet sürmeyi tercih etti.

Polis ekipleri, yoğunluk oluşan sahillerde sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

Öte yandan, Konyaaltı Sahili'nde drone ile çekim yapan basın mensuplarına kargalar zor anlar yaşattı. Kargaların, droneyi uzaklaştırmaya çalışması gülümsetti.

Muğla

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de de sahillerde turistler ve vatandaşlar güneşlendi, denize girdi.

Bodrum ilçesinin Paşatarlası, Kumbahçe, Torba, Ortakent plajlarında denize giren vatandaşlar, kentin işlek caddelerinde güzel havanın keyfini çıkardı.

Marmaris'te Uzunyalı, İçmeler, Turunç sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda zaman geçirenlerden bazıları, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüne binerek adrenalin keyfi yaşadı.

Fethiye ilçesinde de Çalış Plajı ile Ölüdeniz'de yoğunluk oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız