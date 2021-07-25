Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu
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Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı sonrasında da sahillerdeki yoğunluk devam ediyor.

Turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı sonrasında da sahillerdeki yoğunluk devam ediyor.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 28 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, en yüksek nem oranı ise yüzde 42 olarak kaydedildi.

Yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinin yanı sıra Sarısu ve Kaputaş plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler şezlonglara uzanarak güneşlendi, bazıları ise plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunmaya çalıştı. Sık sık denize girerek serinleyen tatilciler, aileleriyle eğlenceli zaman geçirdi.

Birçok kişi ise sahil bandında bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.

Vatandaşlar ile turistlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesini tercih eden tatilciler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bodrum ilçesine gelenler, plajlarda denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı turistler günlük gezi tekneleriyle mavi tura çıktı.

Marmaris'te ise İçmeler, Uzunyalı sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelenler de güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.

Öte yandan, turistik ilçelerde tatillerini tamamlayanlar dönüş yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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