Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor
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Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının beşinci gününde cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının beşinci gününde cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'da sakinlik yaşanıyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından önemli turizm merkezlerinden olan kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turist olduğu gözlendi.

Şehrin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak, sürücülerin kısıtlamadan muaf tutulup tutulmadığını kontrol ediyor. Ekipler, yayaları da denetime tabi tutuyor.

Özellikle bazı kontrol noktalarında araç yoğunluğu dikkati çekti.

Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ile Datça'da sahil, meydan ve caddeler sessizliğe büründü. İlçelerde normal zamanlarda kalabalık olan sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim.

Güney Ege'nin ünlü plajlarında sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turist bulunurken, güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girip güneşlendi.

Ekipler ise denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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