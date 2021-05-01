Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma"nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu
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Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma"nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da 'tam kapanma'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ikinci gününde meydan ve sokaklar boş kaldı.

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ikinci gününde meydan ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Mayıs Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'daki sahillerde sakinlik gözlendi.

Ağırladığı turist sayısı bakımından önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da, normal zamanlarda işlek olan cadde, sokak, meydan ve sahiller, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turistin olduğu görüldü.

Kentte polis ekipleri zaman zaman denetim yapıyor.

Muğla'da da sessizlik hakim

Muğla ve turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ile Datça'da sahil, meydan ve caddeler sessizliğe büründü.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları da boş kaldı.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.

Fethiye'de de meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim oldu.

Turistik merkezlerde sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turistin olduğu görüldü.

İl genelinde kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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