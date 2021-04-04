Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sahil, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

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Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sahil, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

"Turizmin başkenti" Antalya'da, hafta sonları yoğunluğun oluştuğu dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde sessizlik hakim oldu.

Hava sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

Bazı turistler yürüyüş yaptı, bazıları da sahilde güneşlendi. Çocuklarıyla sahile gelen turistler, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kentteki cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekipleri, kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.

Muğla

Muğla ve turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ile Datça'da sahiller, meydanlar ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları da sessizleşti.

Fethiye'de de meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

İl giriş çıkışlarında ve ilçelerde kolluk kuvvetleri denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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