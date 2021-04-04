Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

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Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Çok yüksek riskli iller arasında bulunmaları nedeniyle cuma günü saat 21.00'de başlayan ve 5 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Cadde, meydan ve sokakların boş kaldığı Erzurum'da, güvenlik güçleri de dışarı çıkan kent sakinlerinin belgelerini kontrol etti, Kovid-19 kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Kars, Ardahan, Erzincan ve Ağrı'da da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlendi.

Belediye temizlik ekipleri kısıtlamayı fırsat bilerek tazyikli su ile caddelerde temizlik çalışması yaptı.

Polis ekipleri bazı cadde ve sokaklarda uygulama yaparak dışarıya çıkanların belgelerini kontrol etti.

Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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