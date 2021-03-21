Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya'da, hafta sonları yoğunluğun oluştuğu Konyaaltı ve Lara sahilleri boş kaldı.

Sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

Bazı turistler yürüyüş yapıp bisikletle bindi, bazıları da çocuklarıyla plajda vakit geçirdi.

Kentteki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Polis ve jandarma ekipleri ise kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.

Muğla

Muğla ve turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ile Datça'da sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları da sessizleşti.

Fethiye'de de meydanlar ile normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

İl genelinde kolluk kuvvetleri denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun