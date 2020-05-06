Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da sessizlik hakim

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da sessizlik hakim
06.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:38

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'nın meydanları ve sahilleri en sakin günlerini yaşıyor. Bu aylarda binlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile plajlar boş kaldı. Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Güllük, 100. Yıl, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde az sayıda kişinin bulunduğu görüldü. Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı büyükşehirler arasında yer alan Antalya'da polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını artırdı.

Muğla'da sahiller boş kaldı

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da boş kaldı. Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı Uzunyalı ile İçmeler Sahilleri ile yürüyüş yollarında, havanın güneşli olmasına rağmen alışılmışın dışında sakinlik yaşanıyor.

Fethiye'de de Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında sakinlik hakim oldu. Havanın güneşli olmasına rağmen Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu Plajı, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nın boş kaldı. Merkez ilçe Menteşe'de meydanlar ile Ula'nın Sakin Kent Akyaka plajları da sessizliğini koruyor.

Bodrum'da Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri, sahil bandındaki yürüyüş yolları da boş kaldı. Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde vatandaşların tedbirlere uyduğu gözlendi.

Polisten sıkı denetim

Şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırıldığı Muğla'da merkez ve ilçelerinde denetimler aralıksız sürdürülüyor. Sınırlamanın kaldırıldığının duyurulmasının hemen ardından Muğla Valisi Esengül Civelek'in koordinesinde alınan tedbirler kapsamında kent girişlerdeki yol kontrol noktasında denetimler artırıldı.

Muğla-Aydın ve Muğla-Denizli giriş ve çıkış istikametlerinde belirli saatlerde araç yoğunluğu oluştuğu görüldü.

Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü, belge kontrolü yapıldı. Seyahat kısıtlamasının bulunduğu 24 ilden gelenler ise geri gönderilerek şehre alınmadı.

Emniyet ekipleri ayrıca POLNET üzerinden geliştirilen bir uygulamayla kimlik kontrolünün yanı sıra sürücü ve yolcuların başka bir ilde karantinada olup olmadığını da sorguladı.

Denetimlerde maske takmayan sürücü ve yolcular uyarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz Haberler
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 5 Mayıs'ta 1338 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 5 Mayıs'ta 1338 kişi hayatını kaybetti
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Gülşen Yüksel
Spor Can Bartu Adem Ljajic Fatih Terim Loris Karius Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Karar Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 14:45:55. #1.15#
title