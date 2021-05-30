Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da kısıtlama sessizliği

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

Her yıl milyonlarda kişinin ziyaret ettiği "turizmin başkenti" Antalya'da, hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 23 derece kaydedildi. Nem oranının ise yüzde 75'i bulduğu kentte, güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf tutulan turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarından denize girdi. Turistlerden bazıları kumsallarda güneşlendi, sahilde yürüyüş yaptı.

Polis ekipleri, sahillerde pasaport kontrolü yaptı. Kontrollerde turist olmadıkları belirlenen kişilere cezai işlem uygulandı.

Normal günlerde yoğunluk oluşan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Güllük Caddeleri ile 100. Yıl Bulvarı'nda da sessizlik hakim oldu.

Muğla

Muğla'da, kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları boş kaldı.

Marmaris'in en işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler plajlarında diğer günlere göre sakinlik yaşandı.

Fethiye'de de meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları tenhalaştı.

Turistik ilçelerdeki kısıtlamadan muaf tutulan turistler denize girip güneşlendi.

İl genelinde kolluk kuvvetleri ise denetimleri sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam