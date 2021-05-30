Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da kısıtlama sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da kısıtlama sessizliği

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da kısıtlama sessizliği
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

Her yıl milyonlarda kişinin ziyaret ettiği "turizmin başkenti" Antalya'da, hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 23 derece kaydedildi. Nem oranının ise yüzde 75'i bulduğu kentte, güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf tutulan turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarından denize girdi. Turistlerden bazıları kumsallarda güneşlendi, sahilde yürüyüş yaptı.

Polis ekipleri, sahillerde pasaport kontrolü yaptı. Kontrollerde turist olmadıkları belirlenen kişilere cezai işlem uygulandı.

Normal günlerde yoğunluk oluşan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Güllük Caddeleri ile 100. Yıl Bulvarı'nda da sessizlik hakim oldu.

Muğla

Muğla'da, kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları boş kaldı.

Marmaris'in en işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler plajlarında diğer günlere göre sakinlik yaşandı.

Fethiye'de de meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları tenhalaştı.

Turistik ilçelerdeki kısıtlamadan muaf tutulan turistler denize girip güneşlendi.

İl genelinde kolluk kuvvetleri ise denetimleri sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Cafe ve restoranlar açılmayı bekliyor
Cafe ve restoranlar açılmayı bekliyor
Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi
Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Evgar Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da kısıtlama sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 12:54:47. #1.15#

title