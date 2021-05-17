Turizm merkezlerinde kademeli normalleşme ile sahiller hareketlendi
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Turizm merkezlerinde kademeli normalleşme ile sahiller hareketlendi

Turizm merkezlerinde kademeli normalleşme ile sahiller hareketlendi
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme dönemi ile turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da sahillerde hareketlilik yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme dönemi ile turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da sahillerde hareketlilik yaşandı.

Türkiye'de 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kademeli normalleşmenin başlamasıyla turizmin başkenti Antalya'da sabahın erken saatlerinden itibaren 17 gündür boş olan caddelerde trafik yoğunluğu gözlendi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarına gelen Antalyalılar güneşlendi, yürüyüş yaptı.

Sahillerde polis ekipleri vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Tam kapanma döneminde kapalı olan esnaf da sabahın erken saatlerinden itibaren dükkanlarını açarak önce temizlik yaptı, ardından müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da plajlarda hareketlilik oluştu.

Fethiye ilçesinde sahildeki yürüyüş ve bisiklet yollarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Çalış Plajı ile Ölüdeniz'de vatandaşlar ile turistler güzel havanın keyfini yaşadı.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen vatandaşlar, denize girip güneşlendi. Bodrum'da da Kumbahçe, İçmeler, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Göltürkbükü sahillerinde yoğunluk yaşandı.

İl genelinde kolluk kuvvetleri, denetimlerini sürdürdü.

Isparta ve Burdur

Isparta'da tam kapanmanın ardından, sabah saatlerinde trafik hareketliliği yaşandı. Vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Meydan'da banklarda oturduğu gözlendi. 17 gündür kapalı olan esnaf dükkanları açarak temizlik yaptı ve müşteri kabul etmeye başladı.

Burdur'da ise Gazi Atatürk ve İstasyon caddelerinde vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü.

Uzun süre kapalı olan esnaf, müşterilerini kabul etmeye başladı. Polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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