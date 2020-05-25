Turizm merkezleri Antalya ile Muğla'da bayramda sessizlik hakim
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Turizm merkezleri Antalya ile Muğla'da bayramda sessizlik hakim

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu.

Turizm merkezleri Antalya ile Muğla'da bayramda sessizlik hakim
25.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:23

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, önceki bayramlarda yüzlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara, Kaputaş ve Sarısu plajları sessizliğe büründü.

Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi ile Atatürk, Işıklar, Güllük, Eski Lara gibi caddelerde sadece sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan görevliler bulunuyor.

Kentte, polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

Muğla

Muğla'nın, yaz ayları ve özellikle resmi tatillerde yoğunluğun yaşandığı Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde, meydanlar, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlar da boş kaldı.

Normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere önemli meydan ve alanlarda da sessizlik hakim.

Kentte, vatandaşlar bayramı evlerinde geçirirken, dışarıya çıkan görevliler de maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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